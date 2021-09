Germania: Scholz (SpD), per anni Cdu e Csu hanno valutato male domanda di energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione cristiano-democratica (Cdu) e l'Unione cristiano-sociale (Csu) hanno “valutato male per anni” la domanda di energia elettrica da parte delle imprese tedesche, “negando” che sarebbe nettamente aumentata a causa della transizione verso la neutralità per il clima. È quanto dichiarato dal candidato cancelliere del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Olaf Scholz, come riferisce il quotidiano “Die Welt”. A suo modo di vedere, questo è un fallimento nella politica industriale, di cui è in particolare responsabile il ministro dell'Economia e dell'Energia Peter Altmaier, esponente della Cdu. Dal 2018 ministro delle Finanze nel governo di Grande coalizione tra Cdu, Csu e SpD, Scholz ha dichiarato che “chiunque” abbia commesso errori di valutazione nel calcolare il fabbisogno energetico delle imprese tedesche è “un pericolo” per la Germania come Paese industriale. (Geb)