Lombardia: Pizzul (Pd), basta con i proclami degli assessori, siamo fermi da mesi e la Giunta tace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non sappiamo nulla", così ha risposto questa mattina in Consiglio regionale della Lombardia l'assessore al bilancio Caparini a una domanda formulata dal capogruppo del Pd Fabio Pizzul su quali fondi del Pnrr arriveranno in Lombardia da qui alla fine del 2021 e come verranno spesi. "Regione Lombardia – spiega Pizzul - è ferma alla richiesta di 35 milioni di euro per opere sul proprio territorio che risale a fine 2020 e non ha fatto ulteriori passi avanti. Perché, allora, gli assessori e il presidente Fontana continuano a raccontare di grandi investimenti e prospettive della Lombardia con i fondi europei? Perché sostengono di aver anticipato il Pnrr se non sanno ancora come questo inciderà sul nostro territorio?". Il governo non ha ancora comunicato alle regioni modalità e tempi di utilizzo dei fondi provenienti dal Pnrr, Pizzul ritiene quindi gli annunci fatti da parte della Regione che "rischiano di suscitare aspettative impossibili da soddisfare". Ciò che serve è "un lavoro unitario delle istituzioni per realizzare progetti più strategici". Il presidente dell'ala dem ha poi ribadito come il Consiglio regionale non sia stato nè informato nè coinvolto nei progetti della Giunta e ha chiesto "collaborazione, trasparenza e informazione della commissione di bilancio sulle decisione che verranno prese a riguardo del Pnrr". "La prima verifica sulla corretta spesa dei fondi europei sarà effettuata a fine 2021 e, a quanto pare, in questi mesi non arriveranno fondi per Regione Lombardia", ha terminato Pizzul. (Com)