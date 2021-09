Imprese: Philip Morris International accelera la trasformazione verso un futuro senza fumo con il lancio della sigaretta elettronica Veev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Philip Morris International (Pmi), azienda leader nel settore del tabacco a livello mondiale e capofila nella trasformazione del settore verso un futuro senza fumo, ha presentato oggi Veev, la nuova sigaretta elettronica frutto di un percorso di oltre sei anni di ricerca e sviluppo. Dopo una prima fase pilota con il lancio in alcune città italiane, Veev - riferisce un comunicato - sarà ora disponibile in tutto il territorio nazionale, ampliando il portafoglio dei prodotti senza combustione di Pmi per rispondere alle diverse esigenze dei consumatori italiani e accelerare il declino delle sigarette. “La commercializzazione di Veev in tutta Italia è un nuovo passo importante per supportare i fumatori che non smettono nel passaggio a valide alternative senza combustione – ha commentato Marco Hannappel, presidente e Amministratore delegato di Philip Morris Italia –. Il nostro obiettivo è rendere il fumo di sigaretta un ricordo del passato nel più breve tempo possibile. Una sfida senza precedenti che ha il suo centro propulsivo proprio in Italia, dove la trasformazione aziendale di Pmi ha generato e continuerà a generare importanti investimenti in ogni ambito della nostra filiera integrata”. (segue) (Com)