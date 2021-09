Imprese: Philip Morris International accelera la trasformazione verso un futuro senza fumo con il lancio della sigaretta elettronica Veev (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Continuiamo a investire in scienza e tecnologia per sviluppare prodotti che soddisfino le esigenze dei fumatori adulti che altrimenti continuerebbero a fumare, aiutandoli a cambiare – ha affermato Stefano Volpetti, chief consumer officer di Philip Morris International –. Al 30 giugno 2021, stimiamo che oltre 14 milioni di fumatori adulti nel mondo sono passati in maniera esclusiva a Iqos e hanno smesso di fumare sigarette. Il lancio di Veev in Italia conferma il nostro impegno a innovare prodotti tecnologicamente avanzati che forniscano ai fumatori valide alternative rispetto alle sigarette”. Veev rappresenta una nuova idea di sigaretta elettronica: semplice da usare, intuitiva e con un design compatto. A differenza della tecnologia tradizionale a stoppino e bobina, l’innovativo riscaldatore Mesh è progettato per rimanere in contatto costante con il liquido e offrire un’esperienza uniforme dall’inizio alla fine. Il dispositivo è un sistema chiuso che utilizza Veev pod appositamente progettati e prodotti nell’Unione Europea secondo elevati standard di qualità. Inoltre, Veev offre agli utenti la possibilità di bloccare e sbloccare il proprio dispositivo quando lo desiderano. (segue) (Com)