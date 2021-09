Imprese: Philip Morris International accelera la trasformazione verso un futuro senza fumo con il lancio della sigaretta elettronica Veev (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 Philip Morris International ha dedicato oltre il 99 per cento dei propri investimenti in Ricerca & Sviluppo ai prodotti senza combustione e negli ultimi 15 anni ha investito complessivamente oltre 8 miliardi di dollari. A oggi, oltre 400 scienziati di 40 nazionalità diverse ed esperti in circa 30 discipline scientifiche e ingegneristiche studiano lo sviluppo di questi prodotti, il cui valore corrisponde a circa il 30 per cento dei ricavi netti di Pmi al 30 giugno 2021. L’obiettivo dell’azienda è generare entro il 2025 oltre il 50 per cento dei ricavi netti totali da prodotti senza combustione e l'azienda si è impegnata affinché 40 milioni dei propri fumatori adulti passino ai prodotti senza combustione entro il 2025. Veev sarà disponibile nelle tabaccherie e in circa 80 Puff Store in Italia, oltre che sui canali e-commerce veev-vape.com, puffcigarette.com e vaporoso.it, dove sarà possibile acquistare anche i Veev pod. Il solo dispositivo sarà disponibile anche nei negozi Iqos presenti sul territorio nazionale. (segue) (Com)