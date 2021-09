Rpt - Sicurezza: Pianese (Coisp), sequestrato solo 10 per cento di droga che arriva in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione corretta alla fonte - Nel corso del 2021 "i dati sono allarmanti: sono già state sequestrate oltre 10 tonnellate di cocaina per un valore di mercato di circa 550 milioni di euro. Considerando che i sequestri di droga rappresentano solo il 10-15 per cento del totale delle importazioni, significa che in Italia ogni anno arrivano tra le 130 e le 140 tonnellate di cocaina, in parte utilizzate sul mercato interno e in parte destinate ad altri mercati internazionali". Così Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, nell'ambito dell'incontro 'La sicurezza partecipata nelle aree metropolitane' che si è tenuto questa mattina a Roma. "I sequestri più ingenti, negli ultimi mesi, sono stati fatti nel porto di Gioia Tauro, in Calabria, che ormai è diventato uno degli hub più importanti per la 'ndrangheta", ha aggiunto. L'incontro è stato promosso dal sindacato di polizia Coisp, e hanno partecipato il sottosegretario con delega all'intelligence Franco Gabrielli, il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, il Capo della Polizia direttore generale della Pubblica Sicurezza Lamberto Giannini, il prefetto di Roma Matteo Piantedosi e il questore, Mario Della Cioppa, il magistrato e candidata vicesindaca per il centrodestra, Simonetta Matone. (Com)