Lombardia: Fontana, internazionalizzazione punto importante di politiche regionali

- La Lombardia guarda all'internazionalizzazione come un punto importante delle politiche regionali. Lo ha detto il presidente Attilio Fontana durante il suo intervento al convegno della Camera di commercio italo-russa, "Dall'export alle joint venture: l'importanza della collaborazione tra aziende e regioni italiane e russe", in corso all'hotel Principe di Savoia a Milano. "Stiamo mettendo in essere una serie di strumenti" ha aggiunto Fontana. "Fortunatamente per la programmazione del 21-27 sono previste delle risorse maggiori da parte dell'Europa e intendiamo investire una parte di queste risorse anche a nuovi strumenti che favoriscono internazionalizzazione, nuovi strumenti che si sommeranno a quelli già presenti". "Usciamo da un periodo estremamente difficile" ha proseguito Fontana, sottolineando che "l'interscambio è estremamente ridotto tra la Lombardia e la Federazione Russa, al punto che abbiamo assistito a una riduzione del 48,59 per cento, con una riduzione dell'export lombardo del 15 per cento. I dati stanno migliorando, così come sta migliorando molto la situazione interna della nostra regione". "La campagna vaccinale che ha avuto successo, accompagnata dal grande ottimismo dei nostri imprenditori, ha consentito di superare quelle difficoltà che erano state previste e che in parte fortunatamente non si sono verificate. Si temevano centinaia di migliaia di licenziamenti e per ora non si è verificato tutto questo, anzi, in certe zone della nostra Regione, come in provincia di Bergamo, abbiamo assistito ad un abbassamento della percentuale di disoccupazione: siamo al 3 per cento che è al di sotto delle medie fisiologiche" ha spiegato. "Però è fuori dubbio come queste situazioni debbano portare anche a un miglioramento dei rapporti tra Lombardia e Federazione Russa". (Rem)