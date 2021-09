Bangladesh: sviluppo sostenibile, Hasina esprime preoccupazione per divario risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier del Bangladesh, Sheikh Hasina, ha indicato cinque punti prioritari da tenere in considerazione per il conseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dopo la pandemia di coronavirus. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri bengalese. La leader di Dacca, nel suo intervento di ieri alla nona Conferenza annuale sullo sviluppo sostenibile, a New York, ha sottolineato innanzitutto che il successo dipenderà dalla sostenibilità della ripresa dopo la crisi Covid e che a questo scopo è necessario garantire vaccini per tutti ovunque. In secondo luogo, Hasina ha esortato a colmare l’enorme divario di risorse nell’attuazione dell’Agenda 2030. (segue) (Inn)