Iran: ministro Petrolio nomina inviato speciale per questioni energetiche con l'Iraq

- Il ministro del Petrolio iraniano, Javad Owji, ha nominato per la prima volta un rappresentante speciale per le questioni petrolifere irachene, Seyyed Abbas Beheshti. Lo riferisce l'agenzia di stampa iraniana "AhlolBayt". Nel decreto di nomina si legge che la figura è stata creata a causa dell'importanza dell'Iraq nelle politiche e nelle decisioni del governo iraniano. Il nuovo inviato si coordinerà con la National Iranian Gas Company (Nigc) e con la Banca centrale dell'Iran per accelerare i pagamenti degli arretrati dovuti da Baghdad a Teheran. L'Iraq deve all'Iran quasi 6 miliardi di dollari per le importazioni di gas naturale che utilizza nelle sue centrali elettriche per generare elettricità. Il governo iracheno ha depositato quasi la metà della somma in un conto presso la Trade Bank of Iraq. Tuttavia, l'accesso ai fondi è limitato a causa delle sanzioni statunitensi. Gli arretrati hanno spinto la Nigc a ridurre significativamente le sue forniture di gas all'Iraq all'inizio dell'estate. Owji ha affermato che l'inviato terrà i contatti con le ambasciate a Teheran e Baghdad per dare seguito agli accordi tra i due Paesi, in particolare su questioni relative agli investimenti e ai contratti nel settore petrolifero. Inoltre, il nuovo inviato si coordinerà anche con la National Iranian Oil Company (Nioc) sui giacimenti petroliferi condivisi tra Iran e Iraq. (Res)