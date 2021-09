Speciale energia: Arrigoni (Lega), governo si attivi in Ue per evitare aumento prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega ha depositato una mozione alla Camera e al Senato per chiedere al governo di “attivarsi, anche in sede europea, affinché nella imminente revisione del Pniec (Piano nazionale integrato energia e clima), venga individuato un percorso calibrato delle politiche energetiche nazionali ed europee che evitino in futuro aumenti dei prezzi del gas insostenibili, atti a comportare danni al sistema manifatturiero irreversibili, e al contempo non produca effetti positivi per la salute della terra, su cui l’Europa pesa solo per il 9 per cento di emissioni di CO2”. Lo rende noto il senatore e responsabile Energia della Lega, Paolo Arrigoni. Tra le richieste di interventi immediati, contenute nella mozione, ci sono lo spostamento di parte degli oneri di sistema nella fiscalità generale, il taglio dell’Iva in bolletta, il rafforzamento del bonus sociale elettrico per le famiglie bisognose, l’impiego dei proventi delle aste Ets (CO2) per calmierare le bollette e finanziare interventi di decarbonizzazione nei settori industriali. La Lega chiede anche alcuni interventi strutturali, come il riordino della disciplina degli oneri di sistema e altre voci in bolletta, l’attuazione di misure per ridurre la dipendenza energetica Italia e un percorso equilibrato e sostenibile delle politiche energetiche nazionali ed europee per evitare futuri aumenti dei prezzi del gas e, dunque, dell'energia. (Rin)