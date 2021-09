Speciale energia: Ingv, Enea e Gnv insieme per monitorare temperatura del Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripartono le attività di monitoraggio della temperatura delle acque del Mar Ligure e del Mar Tirreno lungo la rotta Genova-Palermo dopo quasi tre anni di interruzione. Dal 20 settembre 2021 i ricercatori dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e dell'Enea, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, riprenderanno le attività nel Mar Mediterraneo anche grazie all'accordo di collaborazione a fini scientifici con la compagnia di navigazione Grandi Navi Veloci , che opera 26 linee in 7 Paesi e collega 18 porti nel Mediterraneo. Lo comunica una nota dell'Ingv. Questa rotta è parte integrante del programma Soop (Ship of opportunity program) della Joint Wmo-Ioc commission for oceanography and marine meteorology (Jcomm) che permette ai ricercatori di usufruire di traghetti e navi commerciali, cosiddette navi di opportunità, per il monitoraggio dell'ambiente marino. (Com)