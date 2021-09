Speciale energia: Arabia Saudita, ministro Energia, Iran non dovrebbe essere in possesso di armi nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita sostiene una regione del Medio Oriente d libera da armi di distruzione di massa e l'Iran non dovrebbe essere in possesso di armi nucleari. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia dell’Arabia Saudita, il principe Abdulaziz bin Salman, durante la conferenza dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea). Durante l’incontro, il ministro ha espresso la preoccupazione del Regno per il mancato rispetto da parte dell'Iran degli accordi internazionali, nonché per la mancanza di trasparenza di Teheran con l’Aiea. “Il Regno sostiene tutti gli sforzi internazionali per impedire all’Iran di acquisire un’arma nucleare”, ha dichiarato il ministro. L’Aiea ha iniziato la conferenza a Vienna per discutere delle diverse sfide che l’agenzia deve affrontare. A margine dell’incontro, è previsto un colloquio tra il direttore generale dell’Aiea, Rafael Mariano Grossi, e Mohammad Eslami, vicepresidente dell'Iran e capo dell’Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran (Aeoi), per discutere della cooperazione tra Teheran e l’Aiea e fissare una data per una seconda visita di Grossi in Iran. In seguito all’ultima visita a Teheran, dello scorso 12 settembre, Grossi ha dichiarato che gli ispettori dell’Aiea avrebbero avuto l’autorizzazione “per intervenire nel mantenimento delle apparecchiature, senza avere accesso ai dati delle telecamere”. (Res)