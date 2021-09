Speciale energia: Brasile, crisi idrica, governo annuncia asta semplificata per acquisto di energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha annunciato la pubblicazione di un bando per l'acquisto "semplificato" in emergenza di energia elettrica necessaria per garantire l'approvvigionamento negli ultimi tre mesi del 2022. La misura risponde alla raccomandazione del Comitato di monitoraggio del settore elettrico (Cmse) ed è stata approvata dalla Camera delle norme eccezionali per la gestione dell'energia idroelettrica (Creg), agenzia legata al ministero dell'Energia. Si tratta di una delle misure straordinarie messe in campo negli ultimi mesi per cercare di evitare razionamenti o blackout elettrici tra ottobre e novembre a causa della crisi idrica generata dalla peggiore siccità registrata negli ultimi 91 anni. Il bando è in fase di elaborazione da parte dell'Agenzia nazionale per l'energia elettrica (Aneel). L'asta di emergenza riguarderà la fornitura di energia di riserva proveniente da impianti eolici, solari (fotovoltaici), termoelettrici a biomassa, e termoelettrici a gas naturale, gasolio e diesel. (Brb)