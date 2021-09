Speciale energia: Regno Unito, accordo tra Navantia e Windar per costruzione impianti eolici offshore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende spagnole Windar e Navantia hanno stipulato un accordo di collaborazione con il cantiere Harland & Wolff per sviluppare congiuntamente progetti di costruzione di strutture per impianti eolici offshore nel Regno Unito. Secondo quanto riferito dal sito specializzato "El Periodico de la Energia", la collaborazione combinerà l'esperienza e la tecnologia di Navantia e Windar nella costruzione di fondazioni fisse e galleggianti con la capacità produttiva di Harland & Wolff, il cantiere navale con la più grande superficie industriale del Regno Unito, in vista di future gare d'appalto per l'energia eolica offshore. Da Navantia hanno evidenziato che la decisione di formare un'alleanza con Harland & Wolff nel campo dell'energia eolica offshore arriva dopo due anni di collaborazione continua su progetti nel settore della difesa, che ha permesso il consolidamento di un "rapporto di fiducia" che ora si estende ad altre aree di attività di entrambe le società. Navantia e Windar collaborano dal 2015 nella costruzione di fondazioni per l'energia eolica e hanno già prodotto più di cento fondazioni fisse per diversi clienti. (Rel)