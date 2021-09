Lazio: assessore sanità, da Corte conti giudizio lusinghiero per gestione pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell'odierna seduta della Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo del Lazio sul Giudizio di Parificazione del Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio 2020, il nostro Servizio sanitario Regionale ha ricevuto giudizi assai lusinghieri sia nell'introduzione del Presidente della sezione regionale di controllo per il Lazio, Roberto Benedetti, che nella requisitoria del Procuratore regionale Pio Silvestri. Entrambi hanno rilevato l'efficacia e l'efficienza di gestione della pandemia, che hanno reso la Regione un modello". Lo scrive in una nota l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, a margine della seduta della Corte di Conti sul Giudizio di Parificazione del Rendiconto Generale Della Regione Lazio per l'esercizio 2020. "Nel Lazio le risorse impegnate complessivamente per contrastare la pandemia da Covid-19 ammontano a 707 milioni di euro, ovvero 0,34 centesimi al giorno pro capite per un intero anno. Queste osservazioni non possono che renderci orgogliosi del lavoro sin qui svolto, in merito alla campagna vaccinale e al modello che a giudizio della Corte dei Conti 'di fronte all'inattesa emergenza epidemiologica ha saputo dare una risposta forte, precisa efficace, dimostrando una spiccata resilienza un tempo non facile da immaginare, considerate le condizioni di partenza del sistema sanitario regionale negli anni passati tra commissariamento e piano di rientro'. La Corte dei Conti ha giudicato positivamente anche il raggiungimento di 203 punti nei Livelli Essenziali di Assistenza". (Com)