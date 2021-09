Lombardia: Rolfi, cancellare definitivamente plastic tax, innovazione chiave equilibrio tra tutela ambiente e economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rinvio della plastic tax al 2022 “è una soluzione temporanea ma servono più coraggio e visione: chiediamo che venga cancellata del tutto. In periodo di pandemia è impensabile gravare sulle imprese, procrastinando incertezza, anche perché la sostenibilità ambientale non si ottiene con tasse e balzelli, ma con l'innovazione che è la chiave di equilibrio tra ambiente e redditività delle imprese". Lo ha dichiarato l'assessore regionale lombardo all'agricoltura alimentazione e sistemi verdi Fabio Rolfi intervenendo questa mattina all'incontro sulla transizione ecologica organizzato da Granarolo. "Non siamo all'anno zero. L'agricoltura italiana - aggiunge - è già la più sostenibile d'Europa sotto il profilo ambientale e ha già raggiunto alcuni obiettivi indicati dalla 'Farm to fork'. Lo stesso vale per la nostra zootecnia la più attenta e performante in Europa anche per benessere animale e riduzione uso del farmaco. Secondo quanto emerso dal rapporto della fondazione Symbola, l'agricoltura italiana ha una quantità di emissioni nettamente inferiori a quelle di Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. Il settore in dieci anni ha ridotto del 20 per cento l'uso di pesticidi, a fronte di un aumento in altri paesi europei, ha aumentato l'utilizzo e la produzione di energie rinnovabili e ha ridotto i consumi di acqua". "Per migliorare ancora - ha spiegato - è necessario puntare sulle agroenergie e sull'economia circolare, con impianti green che trasformino la materia organica in energia, e riconoscere finalmente il digestato come fertilizzante. La Lombardia - ha concluso - ha 450 impianti di biogas agricolo sui duemila presenti in Italia. Più materia organica significherebbe meno sostanza chimica nei campi". (Com)