Roma 2021: Raggi, richieste agricoltori già in parte accolte in primo mandato

- "Le richieste degli agricoltori romani sono in parte già state accolte attraverso l’approvazione del piano Agrifood, un piano quadro per valorizzare l’intero comparto e l’intera filiera, scritto anche con loro approvato dall’assemblea capitolina e che mira proprio a mettere al centro delle politiche strategiche per la trasformazione della città tutto il comparto e la filiera agricola". Così la sindaca uscente di Roma del M5s, Virginia Raggi, in occasione del confronto alla Cia, Confederazione italiana agricoltori. "Da questo punto di vista un grande passo in avanti è stato fatto dall’apertura del Sua, lo sportello unico per le attività agricole - ha aggiunto - che permette di semplificare la burocrazia connessa a tutto il settore e soprattutto lavora di concerto con i nuovi sistemi autorizzati posti in essere nel 2020 dalla Regione Lazio proprio per consentire di agevolare al massimo le nostre imprese agricole. Allo stesso tempo nell’accordo agri food tra i punti vi era una riduzione e un’agevolazione per tutte quelle imprese che si occupavano di ridurre lo spreco alimentare che è una delle piaghe sulle quali stiamo lavorando. Oggi possiamo dire che l’obiettivo è stato realizzato poiché abbiamo già previsto la riduzione del 25 per cento della Tari che lavorano sulla riduzione attiva dello speravo alimentare. Inoltre - ha concluso - abbiamo aderito e stiamo aderendo a nuovi bandi europei per la valorizzazione del comparto e abbiamo aderito, come una delle 12 città in Europa al progetto ‘Fusilli’ proprio per lo sviluppo dell’agricoltura sostenibile". (Rer)