Ue: parte da Ventotene e Santo Stefano "La scuola per il futuro dell'Europa" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dai contenuti, alla didattica alle competenze necessarie - ha sottolineato la commissaria, Silvia Costa - c'è una più forte consapevolezza delle nuove sfide che attendono la scuola che deve offrire opportunità di confronto e di partecipazione attiva di docenti ed esperti, perché prendano la parola nel dibattito nazionale e nella costruzione effettiva di uno spazio europeo dell'educazione. La Conferenza sul futuro dell'Europa non può prescindere dal coinvolgimento diretto dei protagonisti della scuola italiana e europea. Per questo, come commissario di governo ho ritenuto importante dare il nostro sostegno a questa iniziativa". Il seminario di studi costituisce l'avvio di un lavoro di sperimentazione nel corso dell'anno scolastico, nelle e con le scuole, di metodologie didattiche innovative e attente alla ricerca storica delle fonti e alla valorizzazione dei luoghi della memoria, al fine di coinvolgere docenti e studenti in modo partecipativo e attivo attorno ai temi dell'Europa, delle sue vicende nel corso del XX secolo e delle sfide del XXI secolo. L'intento - prosegue la nota - è di contribuire alla rinascita di una scuola che sia anche uno spazio della creatività, un cuore pulsante per promuovere il progetto culturale New European Bauhaus lanciato da Ursula von der Leyen, nell'ambito della strategia europea della Next generation Eu e del Green deal. Per questo, il seminario è candidato a essere uno dei progetti che il nostro Paese presenterà alla prossima Conferenza sul futuro dell'Europa, che si concluderà nella primavera del 2022. (Com)