Milano 2021: Barberis (Pd), Bernardo rispetti elettori, termine "pistola" detto da lui è quasi farsesco

- "Il Sindaco Sala con stile ha risposto alla scomposta affermazione del dottor Luca Bernardo. Agli elettori occorre portare rispetto. Sempre. Anche e soprattutto per quelli che non ti votano", dichiara in una nota Filippo Barberis, Capogruppo Pd nel consiglio comunale di Milano e ricandidato. "E poi, con tutti gli epiteti che poteva scegliere proprio pistola' doveva utilizzare? Scelta a dir poco farsesca nel suo caso...", chiosa Barberis. (Com)