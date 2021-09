Taiwan: Giornata nazionale, alla parata saranno presenti 47 aerei militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La parata celebrativa che si terrà il 10 ottobre nella Giornata nazionale della Repubblica di Cina, nome ufficiale di Taiwan, vedrà 47 aerei militari sorvolare l'edificio degli uffici presidenziali e quattro nuovi tipi di missili montati su camion. Lo riferisce oggi il quotidiano "Taiwan News", aggiungendo che le prove dell'evento sono iniziate in una base militare a Hukou, nella contea di Hsinchu, e che il pubblico potrebbe vedere in anteprima i nuovi missili durante un'esibizione notturna davanti all'ufficio presidenziale il prossimo 29 settembre. I partecipanti alla parata annuale ufficiale della Giornata nazionale, nota anche come Double Ten Day o Double Tenth Day, potranno vedere dodici diversi modelli di elicotteri e aerei, tra cui l'F-16V, i caccia Mirage 2000 e Idf, l'aereo antisommergibile S-70C e i jet da addestramento AT-3 pilotati dalla pattuglia dei Thunder Tigers. Una delle novità principali della celebrazione di quest'anno sarà l'esposizione della più grande bandiera taiwanese mai presentata prima alla parata: secondo i media locali, con l'impiego di un elicottero Chinook sarà issata su un cavalcavia una bandiera larga 18 metri e lunga dodici. (Cip)