Ppe: Toffanin, vertice conferma centralità di Forza Italia

- Il vertice del Ppe a Roma "conferma che Forza Italia, con i suoi valori fondati sull'idea di libertà, solidarietà e centralità dell'individuo, gioca un ruolo determinante nella politica italiana ed europea". Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Roberta Toffanin, responsabile nazionale del Dipartimento Lavoro del partito. "E il merito è innanzitutto del presidente Berlusconi che in tutti questi anni ha rappresentato un punto di riferimento per la grande famiglia dei moderati grazie alle sue capacità di dialogo e di mediazione anche nei consessi esteri - prosegue -. Il vertice di questi giorni, tra le altre cose, dimostra l'importanza del confronto su temi fondamentali, come quello del lavoro, per affrontare le sfide del futuro ed essere vincenti. E' questo - spiega Toffanin - il momento giusto per avviare una riforma strutturale delle politiche del lavoro le cui criticità sono emerse con sempre più evidenza in questo anno di pandemia. Forza Italia darà il suo determinante contributo dicendo sì alle politiche attive, attraverso incentivi alle imprese virtuose che mettono al centro il lavoratore, sì al sostegno alla formazione professionale, al upskilling e al reskilling, all'innovazione e a una maggiore digitalizzazione. E ancora una volta ribadisce un deciso no a tutte le politiche assistenzialistiche che si sono dimostrate totalmente fallimentari e che hanno messo un freno allo sviluppo economico del nostro Paese", conclude la senatrice azzurra.(Com)