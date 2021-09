Sanità: Gemelli, Alzheimer rappresenta oltre il 50 per cento delle demenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La malattia di Alzheimer rappresenta oltre il 50 per cento delle demenze e i numeri che caratterizzano la malattia sono in continua crescita tanto da rappresentare una vera e propria pandemia per le persone sopra gli 80 anni, fascia di età in cui circa un terzo dei pazienti è affetto da Demenza. Per questa ragione, la richiesta di intervento sta diventando e diventerà sempre più pressante, anche per l'aumento dei costi sociali ed economici connessi alla malattia. E' quanto si legge in una nota della fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, in occasione della giornata mondiale per la sensibilizzazione. "Il processo neuropatologico che conduce alla demenza di Alzheimer esordisce anche decenni prima della comparsa dei primi sintomi cognitivi. Ne deriva che solo la diagnosi precoce permette di attuare interventi preventivi che incidendo su aspetti legati allo stile di vita può rallentare e posticipare l'esordio dei sintomi. Inoltre il 7 Giugno 2021, la Food and Drug Administration (Fda) ha approvato il farmaco Aducanumab, un anticorpo monoclonale diretto contro la β-amiloide, per il trattamento della malattia di Alzheimer - spiega la nota del Gemelli -. Tale approvazione è stata attuata in via accelerata e sarà soggetta a uno studio di fase 4 allo scopo di valutare gli effetti del farmaco sulle funzioni cognitive che appaiono al momento ancora incerti. Anche in questo caso emerge che l'efficacia della terapia sull'amiloide è tanto maggiore quanto più precoce è l'intervento. La pandemia da Covid-19 ha purtroppo ulteriormente dilatato i tempi diagnostici a causa delle difficoltà di accesso dei pazienti e della cautela da parte dei familiari a portare pazienti fragili in ospedale". (segue) (Com)