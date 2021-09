Sanità: Gemelli, Alzheimer rappresenta oltre il 50 per cento delle demenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La necessità - prosegue la nota del Gemelli - di individuare pazienti a rischio di demenza in fase precoce attraverso metodi di indagine a distanza è diventata quindi una necessità anche prevista dal Pnrr attraverso l'implementazione di tecniche di telemedicina e lo sviluppo di nuovi device nella diagnostica precoce della malattia. In questa linea di interventi la neurologia della fondazione policlinico Agostino Gemelli Irccs diretta dal Professore Paolo Calabresi e il dipartimento di neuroscienze dell'Università Cattolica del Sacro Cuore diretti dal Professore Claudio Grassi sono in prima linea nelle attività di supporto a queste ricerche. In particolare, la Fondazione è promotrice e coordinatrice presso la Clinica della memoria diretta dal professore Camillo Marra di uno studio di validazione sulla popolazione italiana delle versioni telefoniche di test di largo uso (Mmse e Moca) da utilizzare come indagini di screening sulla popolazione e di un progetto di validazione di test a distanza effettuati con Device (Uds- Uniform Data Set)". (segue) (Com)