Sanità: Gemelli, Alzheimer rappresenta oltre il 50 per cento delle demenze (3)

- "Lo studio - si legge nella nota -, che viene svolto sotto l'egida della Sindem (Società italiana di neurologia per le demenze), unisce 26 centri in Italia e arruolerà oltre 800 soggetti sani allo scopo di definire i criteri di normalità e permettere di identificare i soggetti a rischio già a domicilio e indirizzare solo i soggetti a rischio alle valutazioni successive. L'Università Cattolica del Sacro Cuore è inoltre partecipe con il Prof. Camillo Marra di uno studio Europeo inserito nell'infrastruttura scientifica dello Human Brain Project. Ai-Mind, questo è il nome del progetto, prevede di sviluppare nuovi sistemi per la diagnosi precoce di demenza attraverso un sistema di intelligenza artificiale applicato a test cognitivi computerizzati, Eeg di connettività e studio plasmatico della fosfotau 217 (proteina implicata nei meccanismi patogenetici della malattia di Alzheimer). Tale studio si propone di identificare il rischio di sviluppare disturbi cognitivi nei soggetti ancora in fase preclinica. La diagnostica precoce delle demenze rimane al momento il primo step per la pianificazione di interventi potenzialmente efficaci e la comunità scientifica internazionale indirizzerà gran parte dei propri sforzi in questa direzione. La nostra Università e la Fondazione svolgono in questo momento un ruolo leader in queste ricerche, pianificando e attuando gli studi che potranno venire incontro nel prossimo futuro alle necessità assistenziali esistenti ed emergenti di questi pazienti", conclude il Gemelli. (Com)