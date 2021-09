Russia-Turchia: Cremlino, rammarico per mancato riconoscimento elezioni in Crimea da Ankara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cremlino si rammarica della posizione della Turchia, che non riconosce come legittimo il voto in Crimea per il rinnovo della Duma di Stato. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Non accettiamo tali dichiarazioni. E ne parliamo apertamente ai nostri colleghi turchi. Il tema della Crimea è un tema sul quale le nostre posizioni divergono diametralmente. Deploriamo questa posizione della Turchia. Ma speriamo simultaneamente che nel tempo venga mostrata la volontà politica di cambiare posizione, semplicemente rendendo omaggio alla verità e al reale stato delle cose", ha dichiarato Peskov. (Rum)