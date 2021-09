© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grandi rischi per la vita dell’uomo nelle città. Non è fantascienza, è il Global warming. Il Pnrr prevede risorse per contrastare gli effetti del cambiamento climatico, a cominciare dalle linee di costa. Servono interventi urgenti per evitare il peggio". E' quanto scrive su Twitter Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera. (Rin)