Milano: il 24 settembre torna MeetmeTonight, la notte dei ricercatori

- La Notte Europea dei Ricercatori torna a Milano in un'unica data il 24 settembre con l'evento virtuale MeetmeTonight – Faccia a faccia con la ricerca. Giunto alla sua decima edizione, quest'anno l'evento sarà articolato in una serie di iniziative online con numerose opportunità di interazione in tempo reale, elemento che ha sempre contraddistinto questo evento, divenuto nel corso degli anni uno degli appuntamenti più importanti per la diffusione della cultura scientifica ai cittadini di tutte le età su scala nazionale. L'edizione 2021 di MeetmeTonight ruoterà attorno a un unico macro-tema: il concetto di "Futuro". Questa scelta si ispira alle parole della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen che, durante il suo intervento alla sessione plenaria del Parlamento Europeo, ha sottolineato la necessità di volgere lo sguardo verso un futuro sostenibile e verde in cui le nuove generazioni possano prosperare e avere successo, un futuro dominato dalla cultura. Per meglio delineare e realizzare questo macro-tema, e riflettere la vocazione dei partner coinvolti tutte le iniziative proposte saranno raggruppate in sei grandi pilastri tematici: Cities and mobility, Circular economy, Planet Earth, Health and wellbeing, Education and Behavioural change e Technologies for future. (segue) (Com)