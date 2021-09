Milano: il 24 settembre torna MeetmeTonight, la notte dei ricercatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si parte la mattina dalle 10 alle 13 con tre laboratori dedicati alle scuole che spazieranno dai temi della sessualità e affettività negli anni complessi e delicati dell'adolescenza, alle competizioni di cybersecurity per migliorare le competenze informatiche, fino all'appropriazione culturale a teatro con un particolare focus sul Canada. Il pomeriggio dalle 14 alle 20 si alterneranno invece i giovani ricercatori delle università moderati dal giornalista scientifico Luigi Bignami. Tredici talk da 20 minuti ciascuno in cui si darà voce ai vincitori delle borse di studio Marie Skłodowska-Curie, promesse del futuro, che si passeranno la parola a ritmo serrato saltando fra i sei grandi pilastri tematici scelti per questa edizione. Ampio spazio sarà inoltre dedicato ai temi ambientali legati al cambiamento climatico e alla sostenibilità, con un'attenzione alle tecnologie verdi e alle energie rinnovabili, alle potenzialità dell'Intelligenza artificiale. Non mancheranno i temi cari ai cittadini come la mobilità e la formazione e, in conclusione, un focus sull'economia circolare. Sarà possibile rivolgere domande online ai relatori alla fine di ogni talk attraverso la piattaforma. Il Comitato Organizzatore di MeetmeTonight edizione di Milano è costituito da Università Milano-Bicocca, Politecnico di Milano, Università di Milano, Comune di Milano. Partecipano inoltre Università Bocconi, Università Cattolica. (Com)