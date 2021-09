Recovery: Pan (Confindustria), elezioni non ritardino riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È assolutamente necessario evitare il rischio che le riforme italiane subiscano dei ritardi a causa delle elezioni amministrative o della presidenza della Repubblica. Lo ha detto, Stefan Pan, delegato del presidente di Confindustria per l’Europa, nel suo intervento al vertice del Partito popolare europeo (Ppe), oggi riunito a Roma per il secondo giorno. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) è "un'opportunità storica" per l’Italia e la “ripresa non deve andare sprecata e serviranno per questo altri investimenti da parte delle imprese”. Pan ha sottolineato che per mettere in atto al meglio il Pnrr bisognerà attuare riforme importanti, come quella della “pubblica amministrazione, giustizia, fiscale, e sicurezza sociale” ma “dobbiamo assolutamente evitare il rischio che vengano ritardate per le elezioni amministrative e del presidente della Repubblica".(Res)