Vaticano: Papa nomina nuovo vescovo di Viana do Castelo in Portogallo

- Il Santo Padre ha nominato vescovo della diocesi di Viana do Castelo in Portogallo monsignor Joao Evangelista Pimentel Lavrador, trasferendolo dalla sede di Angra. Lo comunica la sala stampa della Santa Sede. Monsignor Joao Evangelista Pimentel Lavrador è nato il 18 febbraio 1956 a Seixo de Mira. Ha compiuto gli studi nel seminario diocesano di Coimbra ed è stato ordinato sacerdote il 14 giugno 1981, incardinandosi nella medesima diocesi. Nel 1988 ha conseguito a Salamanca la licenza e il dottorato in teologia dogmatica. Il 7 maggio 2008 è stato nominato vescovo titolare di Luperciana ed Ausiliare di Porto, ricevendo l'ordinazione episcopale il 29 giugno successivo. Il 29 settembre 2015 è stato trasferito come vescovo coadiutore di Angra, diventando ordinario il 15 marzo 2016. All'interno della Conferenza episcopale Portoghese è presidente della commissione della Cultura, dei Beni culturali e delle Comunicazioni sociali. (Civ)