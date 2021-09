Libia-Egitto: premier Dabaiba invia una delegazione governativa in Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro ad interim della Libia, Abdulhamid Dabaiba, ha deciso di inviare una delegazione governativa composta da nove membri in Egitto per un periodo di dieci giorni allo scopo di “conoscere le condizioni della comunità libica, i problemi e le difficoltà che deve affrontare, in particolare le esigenze degli studenti, dei pazienti e degli affari consolari”. E’ quanto appreso “Agenzia Nova” da un documento ufficiale del governo libico. Ieri, 20 settembre, il ministro dell'Interno dell'Egitto, Mahmoud Tawfiq, ha ricevuto al Cairo l'omologo libico, Khaled Mazen, con cui ha discusso di una serie di temi di interesse comune legati alla sicurezza e allo sviluppo di relazioni tra i due dicasteri. Il ministro libico ha espresso "il suo giubilo" per la visita al Cairo, lodando la posizione dell'Egitto nei consessi regionali e internazionali e i suoi continui sforzi per sostenere il Governo di unità nazionale libico (Gun) in vari campi, si legge una nota stampa egiziana. Mazen ha auspicato il rafforzamento della cooperazione con i servizi di sicurezza egiziani, in particolare nel campo della formazione del personale libico, e l'incremento delle competenze della polizia. Da parte sua, Tawfiq ha sottolineato l'impegno del ministero dell'Interno egiziano a fornire tutto il sostegno e l'assistenza alle forze di polizia libiche per affrontare le sfide. Durante la sua permanenza al Cairo, la delegazione libica ha visitato l'Accademia di polizia, dove ha ispezionato una serie di strutture educative e formative. (segue) (Lit)