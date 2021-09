Libia-Egitto: premier Dabaiba invia una delegazione governativa in Egitto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel fine settimana è stato diffuso un audio, trapelato e circolato sui social media, in cui il primo ministro Dabaiba avrebbe chiesto “aiuto” al governo egiziano dopo che un tribunale dell'Egitto ha emesso una sentenza a favore della compagnia kuwaitiana Al Kharafi, coinvolta in una lunga diatriba legale con le autorità di Tripoli. L’audio sarebbe stato registrato durante il recente incontro al Cairo tra i ministri libici e il primo ministro egiziano, Mostafa Madbouly. Commentatori e analisti osservano che la diffusione dell'audio potrebbe essere stata deliberata, puntando il dito contro Walid al Lafi, ministro di Stato per le Comunicazioni e gli Affari politici del governo libico. Nell’audio, una voce attribuita a Dabaiba afferma innanzitutto che “l’Egitto è un buon Paese nel quale trasferire i nostri investimenti, e non mettiamo in discussione il suo governo”. “La compagnia Al Kharafi è venuta in Libia con meno di 50 milioni di dinari libici e non ha realizzato nulla”, ha proseguito Dabaiba, prima di chiedere “l’aiuto e l’intervento di una magistratura indipendente” alle autorità del Cairo. “Facciamo appello al governo egiziano e alla giusta magistratura egiziana affinché renda giustizia al popolo libico”, ha proseguito. (Lit)