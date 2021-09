Regno Unito: caso Skripal, accusato formalmente terzo cittadino russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un terzo cittadino russo è stato accusato di essere coinvolto negli avvelenamenti di Sergej e Julia Skripal avvenuti Salisbury nel 2018. I pubblici ministeri britannici, infatti, hanno accusato formalmente Denis Sergeev di aver utilizzato un agente nervino di classe Novichok per avvelenare l’ex agente segreto e sua figlia. Fonti della sicurezza britannica citate dall’emittente radiotelevisiva “Bbc” ritengono che Sergeev abbia agito come comandante sul campo per l'operazione in qualità di membro anziano della squadra operativa del Servizio militare russo (Gru) che ha messo in atto l’operazione volta ad avvelenare l’ex spia. Sergeev è stato anche collegato anche ad altre attività segrete in tutta Europa. Sergeev è rimasto a Londra per tutto il tempo dell’operazione che si è svolta a Salisbury prima di partire con un volo per Mosca alle 13:45 del 4 marzo del 2018, dopo aver modificato i suoi piani. Gli altri due agenti coinvolti, Aleksander Petrov e Ruslan Boshirov, se ne andarono con un volo successivo alle 22:30. La polizia afferma di avere ora le prove che gli uomini stavano operando come una squadra e che tutti e tre si sono incontrati in diverse occasioni a Londra durante quel fine settimana. (Rel)