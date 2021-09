Vaccino: Figliuolo, quando si fa squadra e c'è sinergia si vince

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il ministro della Difesa Guerini per aver voluto presenziare a questo evento che dimostra chiaramente che se si fa squadra e c'è sinergia si vince". Queste le parole del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria Covid-19, generale Francesco Paolo Figliuolo, che oggi a Roma ha ricevuto un Veicolo Multiruolo con allestimento trasporto vaccini. "È un progetto - ha spiegato - che nasce da due aziende, la parte Difesa dell'Iveco e l'azienda GGG elettromeccanica. Hanno visto i requisiti di cui noi avevamo bisogno e si è preso un mezzo multimodale, che ha la possibilità di essere convertito anche in altre tipologie, ed è capace di portare fino a un milione di vaccini". "Servirà - ha aggiunto Figliuolo - per continuare in quel processo che stiamo facendo di capillarizzazione, per andare fino all'ultimo miglio, distribuire e poter essere aderenti alle esigenze dei nostri utenti, ossia le regioni e le province autonome". (Rin)