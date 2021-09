Vaticano: monsignor Włodarczyk nominato vescovo di Bydgoszcz in Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Santo Padre ha nominato vescovo della Diocesi di Bydgoszcz in Polonia, monsignor Krzysztof Stefan Włodarczyk, trasferendolo dalla sede titolare di Surista e dall'ufficio di ausiliare di Koszalin-Kołobrzeg. Lo fa sapere la sala stampa vaticana. Monsignor Krzysztof Stefan Włodarczyk è nato il 25 febbraio 1961 a Sławno, nella diocesi di Koszalin-Kołobrzeg. Nel 1981 ha iniziato gli studi presso il seminario maggiore di Koszalin e il 21 giugno 1987 ha ricevuto l'ordinazione sacerdotale per la medesima Diocesi. Il 21 febbraio 2005 ha conseguito il dottorato in Teologia pastorale presso la Facoltà teologica dell'Università Cardinal Stefan Wyszyński a Varsavia. Il 7 maggio 2016 è stato nominato vescovo titolare di Surista ed ausiliare della diocesi di Koszalin-Kołobrzeg, ricevendo la consacrazione episcopale l'11 giugno successivo. (Civ)