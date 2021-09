Covid: Strada (Lce), basta quarantene nelle scuole, alunni in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una proposta per eliminare le quarantene nelle scuole in caso di alunni positivi al Covid e così scongiurare la Dad. È l'appello avanzato questa mattina dal presidente di Lombardia Civici Europeisti Elisabetta Strada, con l'assessore al Welfare Letizia Moratti come portavoce. "Non è possibile che per ogni caso positivo che viene identificato in una scuola si metta in quarantena tutta la classe", ha affermato Strada. Questo avviene perché gli studenti vengono considerati contatti stretti, "ma non lo sono – aggiunge la presidente – perché indossano tutto il giorno le mascherine e mantengono la distanza di sicurezza". L'idea è quindi di adottare un protocollo simile a quello del personale sanitario operante negli ospedali, dove la quarantena non viene imposta dallo scorso ottobre. (Com)