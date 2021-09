Taiwan: Covid, cinque nuovi casi tutti importati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan non ha registrato nuovi casi locali di contagi e decessi per Covid-19 oggi, ma cinque casi importati, secondo quanto riferito dal Centro epidemiologico nazionale (Cecc). L'istituto sanitario ha precisato che i cinque casi riguardano tre uomini e due donne di età compresa tra 20 e 59 anni arrivati da Stati Uniti, Vietnam, Sudafrica, Eswatini e Russia tra il 7 e il 10 settembre scorso. Finora, Taiwan ha avuto 16.152 casi di coronavirus, di cui 14.578 domestici e 1.520 importati, e 840 vittime, di cui 829 in seguito a infezioni trasmesse localmente. (Cip)