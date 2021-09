Spagna: ex ministra Laya indagata per arrivo nel Paese del leader del Polisario Ghali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministra degli Esteri spagnola, Arancha Gonzalez Laya, sarà chiamata a testimoniare al tribunale di Saragozza come imputata nel processo sull'arrivo in Spagna del leader del Fronte del Polisario, Brahim Ghali. L'ex capo di gabinetto di Gonzalez Laya, Camilio Villarino, nel corso di un'udienza precedente aveva sostenuto di aver ricevuto istruzioni precise affinché Ghali entrasse nella base aerea di Saragozza senza passare dal controllo passaporti, aggiungendo però che Gonzalez Laya non fu l'unica a prendere la decisione. Il giudice, Rafael Lasala, ha convocato come testimoni anche l'ex capo dello staff dell'ex vicepresidente Carmen Calvo, Maria Isabel Valldecabres, e l'ex segretario generale del ministero degli Esteri, Jose Maria Palomino. (Spm)