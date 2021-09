Energia: acquirenti asiatici superano gli europei nella domanda di gas statunitense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli acquirenti asiatici stanno vincendo la battaglia nell'acquisto del gas naturale statunitense, riducendo le speranze per il mercato europeo che le esportazioni dagli Usa possano risollevare la crisi di approvvigionamento di carburante in corso nel continente. Il prezzo nel mercato britannico è fissato attualmente ad un livello record equivalente a 5 volte il prezzo del gas naturale degli Stati Uniti. Secondo il "Financial Times", la disparità nel prezzo non è stata abbastanza ampia da attirare più forniture dall'industria del gas naturale statunitense in espansione. Queste esportazioni stanno invece andando verso acquirenti più ricchi che si trovano in Asia e talvolta in Sud America. (Rel)