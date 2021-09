Vaccino: Figliuolo, terza dose solo con Moderna o Pfizer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I vaccini delle terze dosi, così come stabilito dalla comunità scientifica, sia dal Comitato tecnico scientificodell'Aifa sia dal ministero della Salute, prevede l'utilizzo di vaccini mRNa, quindi in alternativa Moderna o Pfizer: chiaramente con le prescrizioni di ciascun vaccino". Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza sanitaria Covid-19, generale Francesco Paolo Figliuolo, rispondendo ai giornalisti. (Rin)