Turchia: Covid, stop alla quarantena per i vaccinati venuti in contatto con i contagiati

- Le persone venute in contatto con un paziente affetto da Covid-19 in Turchia non dovranno più sottoporsi alla quarantena obbligatoria se hanno già ricevuto due dosi del vaccino o hanno contratto il coronavirus Sars-CoV-2 negli ultimi sei mesi. E’ quanto emerge dalle nuove linee guida del ministero della Salute turco. Il quotidiano governativo turco “Daily Sabah” sottolinea che questa misura era stata ampiamente richiesta dalla comunità imprenditoriale, dal momento che le quarantene (seppur recentemente ridotte a dieci giorni) hanno comportato diverse interruzioni delle attività commerciali. Secondo le nuove linee guida, chi ha avuto un contatto accertato con una persona infetta dovrà sottoporsi, con o senza sintomi, a un test Pcr: chi non intende eseguire il tampone sarà considerato a rischio e dunque posto in isolamento. Il ministero ha anche fissato a 14 giorni il periodo di quarantena per le persone infette da varianti beta, gamma e delta definite “preoccupanti” dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). (Tua)