Ambiente: Camera di Commercio, le imprese pronte a vincere la sfida della sostenibilità

- "Le giovani imprese di Milano che vincono la sfida della sostenibilità": questo il titolo dell'incontro svoltosi oggi in diretta online da Palazzo Giureconsulti dedicato ad illustrare la visione e le proposte delle giovani imprese per garantire una "ripartenza verde" all'insegna dell'innovazione, della sostenibilità e della resilienza climatica. Si tratta del primo evento che vede protagonista il capoluogo lombardo nel dibattito internazionale per identificare soluzioni concrete e strategie politiche vincenti in materia ambientale. In programma a Milano nei prossimi giorni anche gli importanti appuntamenti Youth4Climate e Pre-COP26, che sono gli incontri ufficiali preparatori dei prossimi Summit internazionali di Milano e Glasgow su clima e ambiente. Hanno partecipato all'incontro promosso dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi: Carlo Sangalli, Presidente Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi; Giuseppe Sala, Sindaco di Milano; Catriona Graham, Console Generale britannico a Milano. Ai saluti delle autorità, ha fatto seguito il dibattito con l'introduzione di Cristina Pozzi, Board Member Treccani Futura e la partecipazione di Grammenos Mastrojeni, Segretario Generale Aggiunto dell'Unione per il Mediterraneo e di Marco Frey, Ordinario Scuola Superiore Sant'Anna. "Emergenza sanitaria e crisi economica oggi sono priorità che si incrociano con i problemi globali legati all'ambiente - ha dichiarato Carlo Sangalli, Presidente Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi. Quest'anno Milano è protagonista, a livello mondiale, degli eventi su clima e sostenibilità. Una Milano che ha già dato chiari segnali di ripresa con il Supersalone del Mobile e con gli altri eventi che ridanno ossigeno alla nostra economia e alla nostra attrattività. Come Camera di commercio siamo impegnati a sostenere ed incentivare - attraverso bandi e progetti mirati - la transizione ecologica delle imprese. E nello stesso tempo favoriamo la nascita, la crescita e lo sviluppo di start up giovani che operano nel settore della sostenibilità. Perché questo è il futuro non solo di Milano ma del nostro Paese". (segue) (Com)