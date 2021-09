Ambiente: Camera di Commercio, le imprese pronte a vincere la sfida della sostenibilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Milano è la capitale delle giovani start up - ha detto il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala - e una buona parte di queste ha sviluppato progetti e avviato imprese nel campo della sostenibilità ambientale. Una scelta vincente sia per il tema scelto, oggigiorno improrogabile, sia perché l'avvio della Transizione ambientale assicurerà a questo settore una corposa parte delle risorse del Recovery Fund. Nei prossimi giorni Milano e l'Italia saranno protagoniste di un grande evento preparatorio al summit mondiale di Glasgow sul clima e sulla salvaguardia del pianeta. I 400 giovani che giungeranno a Milano da ogni parte del mondo, insieme alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi, ben rappresentati da molti startupper, sapranno dare una un messaggio concreto di adesione al Green Deal europeo, mostrando l'entusiasmo e la voglia di agire di cui abbiamo tutti bisogno". "Che momento per essere a Milano. Questa città - ha dichiarato Catriona Graham, Console Generale britannico a Milano: è sempre in prima linea nell'innovazione, ma quest'anno più che mai avremo bisogno di quello spirito. Sono lieta di essere qui mentre Milano ospita la conferenza Pre-COP26 e il vertice Youth4Climate in collaborazione con il Regno Unito. Ma la nostra attenzione congiunta sulla sostenibilità non deve finire e non finirà dopo la conclusione di questi eventi. Questo è invece l'inizio di un partenariato a lungo termine che unisce il meglio dell'innovazione italiana e britannica e le idee dei giovani per trasformare in realtà la nostra visione per un futuro a emissioni zero". (segue) (Com)