Ambiente: Camera di Commercio, le imprese pronte a vincere la sfida della sostenibilità (3)

- Secondo l'analisi condotta dall'Ufficio Studi della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, aggiornata al mese di luglio 2021, sono 2.754 le startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese tra Milano Monza Brianza Lodi. Si tratta del primato nazionale sul complessivo di 13.776 imprese: una start up innovativa su cinque in Italia ha sede in questo territorio. Possono ottenere lo status di startup innovativa le società di capitali costituite da meno di cinque anni, con fatturato annuo inferiore a cinque milioni di euro, non quotate, e in possesso di determinati indicatori relativi all'innovazione tecnologica previsti dalla normativa nazionale. In particolare ci sono 2.588 startup innovative a Milano, 140 a Monza Brianza, 26 a Lodi. Milano pesa il 18,8 per cento sul totale nazionale ed è prima in Italia davanti a Roma con 1.434 startup, il 10,4 per cento nazionale e a Napoli con 615 startup, il 4,5 per cento nazionale. Per quanto riguarda la distribuzione per settori di attività, l'85,1 per cento delle startup innovative attive a Milano Monza Brianza Lodi opera nei servizi, il 10,5 per cento tra industria e artigianato, segue il commercio 3,5 per cento. Analizzando nel dettaglio alcuni settori economici, il numero delle startup innovative appare maggiormente rilevante nel caso delle attività di produzione di software, consulenza informatica e attività connesse con 1.194 imprese a Milano Monza Brianza Lodi su 5.201 in Italia. Segue il settore dei servizi d'informazione e altri servizi informatici con 335 imprese su 1.220 in Italia. Poi arriva la ricerca scientifica e sviluppo con 292 imprese su 1.974 in Italia. (Com)