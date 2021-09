Taiwan-Giappone: presidente Tsai incontra candidata premier Takaichi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha tenuto ieri una videoconferenza con uno dei quattro candidati del Partito liberal democratico (Ldp) alla carica di primo ministro del Giappone, Takaichi Sanae. Tsai ha definito il colloquio, anche se breve, "uno scambio di opinioni molto significativo" e ha espresso la speranza che "gli scambi tra i due Paesi continuino ad intensificarsi". Da parte sua, Takaichi ha affermato che il dialogo è stato teso ad "ampliare e approfondire gli scambi commerciali, toccando anche la questione della sicurezza". Durante un'intervista la scorsa settimana, Takaichi ha dichiarato di voler incontrare Tsai in presenza, se fosse scelta per le elezioni del 29 settembre. Il voto in Giappone determinerà il volto del partito al governo nelle elezioni generali, a seguito dell'annuncio delle dimissioni dell'attuale primo ministro Suga Yoshihide che non cercherà la rielezione. Se eletta, Takaichi sarebbe la prima donna primo ministro nella storia giapponese. (Cip)