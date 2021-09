Covid: Commissione Ue, presto per dire se Usa accetterà vaccinati con AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' troppo presto per dire se le persone vaccinate con AstraZeneca faranno parte della decisione della Casa Bianca di togliere le restrizioni ai viaggi non essenziali negli Usa. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer. "E' troppo presto per dire" se le persone vaccinate con AstraZeneca facciano parte della decisione da parte Usa di rimuovere le restrizioni ai viaggi. "Abbiano bisogno di avere informazioni più precise, più specifiche, dalle autorità Usa sull'esatto contenuto della decisione che è stata annunciata. Quindi vi invitiamo a seguire i dettagli che le autorità statunitensi daranno su questo", ha spiegato. Ieri Washington ha annunciato di riaprire ai turisti dall'Ue. Il dubbio relativo al vaccino di AstraZeneca è legato al fatto che negli Usa non è stato autorizzato. (Beb)