Recovery: Lamorgese, contrasto ad interessi criminalità con sinergie tra Forze di polizia e scambio informativo

- I punti "di forza della strategia italiana per contrastare le nuove forme di infiltrazione della criminalità sono stati la sinergia tra le Forze di polizia, lo scambio informativo e la condivisione di conoscenze ed esperienze". Lo ha detto la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, nel suo intervento al Law Enforcement Forum sulle strategie per la protezione dei fondi del Next Generation Eu dai tentativi di infiltrazioni della criminalità. Il percorso intrapreso "è un processo di lunga durata che richiede un'azione corale nella consapevolezza dell'interdipendenza tra le nostre società ed economie e del carattere transnazionale delle consorterie criminali", ha aggiunto. (Rin)