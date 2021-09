Mafia: Aiello (M5s), Livatino esempio di virtù umana e professionale per la legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Davide Aiello, deputato del Movimento cinque stelle e membro della commissione Antimafia, rileva che "a distanza di oltre tre decenni dalla sua tragica scomparsa, Rosario Livatino rimane un esempio di rara virtù umana e professionale. Il suo impegno per la legalità, la sua stessa vita - continua il parlamentare in una nota -, rappresentano un patrimonio che non deve essere disperso; una memoria che occorre custodire e rinnovare con costanza". L'esponente del M5s aggiunge: "Oggi, nell'anniversario della sua morte, arrivata per mano della mafia, ricordiamo la sua attività di magistrato anche con un evento che si terrà presso la sala stampa della Camera, dove Piero Nava, testimone oculare dell'omicidio, presenterà il suo libro 'Io sono nessuno'. Le radici della legalità e della giustizia non possono che affondare nel terreno della cultura e della memoria". (Com)