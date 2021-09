Montenegro: fonti stampa, Dps presenta denuncia contro premier Krivokapic (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata degli Stati Uniti a Podgorica ha fatto appello nei giorni precedenti alla calma in occasione dell'intronizzazione del metropolita della Chiesa serba ortodossa in Montenegro. Anche la delegazione europea è intervenuta sulla questione ricordando che le dichiarazioni che creano tensioni etniche e religiose sono contrarie ai valori europei. La delegazione Ue ha aggiunto che la regolamentazione delle comunità religiose è di competenza nazionale e che non spetta all'Unione pronunciarsi su questioni relative al luogo di intronizzazione del leader di una comunità religiosa in Montenegro. "Qualsiasi dichiarazione o attività che crei tensioni e divisioni etniche e religiose è contraria ai valori europei fondamentali. L'integrazione del Montenegro nell'Ue è un processo che coinvolge l'intera società e avvantaggia tutti i suoi cittadini", ha precisato Bruxelles. Gli Stati Uniti, secondo la loro ambasciata, sostengono ampiamente la libertà religiosa, compreso il diritto degli individui di praticare liberamente la propria religione, ma anche, allo stesso tempo, sostengono la libertà di espressione, compreso il diritto di riunione pacifica. "L'ambasciata è preoccupata per l'escalation di retorica a cui stiamo assistendo in occasione dell'intronizzazione del neoeletto metropolita Joanikije. Incoraggiamo le autorità montenegrine e la metropolia montenegrina della Chiesa ortodossa serba a cooperare strettamente sulla questione dell'intronizzazione del neoeletto metropolita, (una questione) in cui la sicurezza dei cittadini dovrebbe essere al primo posto", ha affermato l'ambasciata prima dell'intronizzazione. (segue) (Seb)