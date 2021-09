Aerospazio: Carta (Leonardo), il pianeta oggi si domina presidiando lo spazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pianeta oggi si domina presidiando lo spazio: chi controlla i corridoi degli scambi commerciali, d’altronde, storicamente ha sempre detenuto potere, e ciò avviene anche nello spazio. Lo ha detto il presidente di Leonardo, Luciano Carta, intervenendo oggi al convegno “G20: l’Italia per lo spazio” in corso a Roma. Ricordando che a giugno lo spazio è stato inserito tra i domini in cui è possibile attivare l’articolo 5 della Nato (la clausola di difesa collettiva), Carta ha spiegato che l’attenzione dell’Alleanza si inserisce “in una rinnovata consapevolezza internazionale sul valore dello Spazio come terreno di confronto geopolitico, di opportunità di crescita economica e di sviluppo industriale: ma per raggiungere l’auspicato uso sicuro e sostenibile dello spazio resta ancora molto da fare”. Ci auguriamo, ha continuato, che nei prossimi giorni, in occasione del G20 “a guida italiana al quale parteciperà una potenza spaziale in forte ascesa qual è la Cina, si riesca ad affrontare anche il tema dell’accesso allo spazio e del suo governo”. (Rin)